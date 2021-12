Brinquedoteca é inaugurada no bairro de Nazaré nesta quinta

Acontece nesta quinta-feira, 18, a partir das 19h30, a inauguração da Brinquedoteca Mabel Velloso no campus da UNIFACS, no bairro de Nazaré, em Salvador. A unidade será voltada para atender a comunidade da região e crianças de entidades parceiras, entre elas a Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM) que atende crianças portadoras do vírus HIV.

O espaço, desenvolvido por alunos e professores do curso de Pedagogia da UNIFACS, recebeu o nome em homenagem à escritora e educadora Mabel Velloso, nascida em Santo Amaro da Purificação, na Bahia.

A Brinquedoteca terá projetos educacionais voltados para a inclusão, acolhimento, aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

adblock ativo