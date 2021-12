Brinquedo inflável desmonta e assusta pais em shopping

Um brinquedo inflável desmontou na noite deste domingo, 11, assustando quem estava no parque Safari Kids, no Shopping Paralela, em Salvador. Testemunhas filmaram o momento em que o jacaré gigante esvaziou.

Pelas imagens, é possível ver algumas pessoas apreensivas ao redor do equipamento. Contudo, não havia crianças no momento que a atração tombou, de acordo com a assessoria do shopping.

O shopping informou, por meio de nota, que o problema foi provocado por uma falha técnica, que já foi identificada e solucionada. O escorregador inflável está fechado nesta segunda, 12, para passar por ajustes de segurança. O equipamento será reaberto nesta terça, 13.

Confira a íntegra da nota do shopping:

"O Shopping Paralela esclarece que neste domingo, dia 11, o escorregador inflável do evento realizado na praça apresentou uma falha técnica, já identificada e solucionada. O brinquedo está fechado hoje (12/06) para ajustes de segurança e será reaberto normalmente a partir desta terça feira (13/06). O Shopping Paralela ressalta que é extremamente criterioso na escolha das atrações primando sempre pela segurança dos seus clientes".

