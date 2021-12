Brincadeiras de ontem e de sempre

Pega-pega, chicote queimado e amarelinha. Você sabia que essas eram as brincadeiras que seus pais costumavam fazer para se divertir quando tinham sua idade? Atualmente, as crianças gastam horas na internet, redes sociais e jogos de videogames. Mas todo esse tempo também pode ser dividido, aproveitando as horas de lazer com amigos, brincando na rua. Além de ser uma opção divertida, desenvolve hábitos saudáveis, melhora o equilíbrio e estimula a criatividade.

"Às vezes fico tanto no celular que acabo perdendo a noção do tempo, mas quando estou brincando com meus amigos, é como se cada momento demorasse um pouco mais, me sinto livre", diz Maryanna Souza (13). Ela costuma brincar desde pequena, nos finais de semana, no bairro Vila Rui Barbosa, com os primos e amigos.

Por lá, todo sábado é dia de reunir a galera para jogar vôlei, brincar de barra- manteiga, futebol, pular corda e cinco cortes. "Aprendemos esses jogos com os nossos pais, é divertido e você não perde os amigos. Todos aqui da rua preferem se distrair dessa maneira, isso tem fortalecido nossa amizade", conta Kailane Vitória (12), uma das amigas de Maryana.

Já no condomínio Alphaville 1, as irmãs Natalia Mascarenhas (7) e Luíza Mascarenhas (5) brincam de pique-esconde, casinha, amarelinha e patins. "Eu até libero um pouco de tablet à noite, mas durante o dia só brincadeiras. Eu vou estimulá-las até onde eu puder e, sempre que posso, estou brincando junto com minhas filhas. Acho importante estar presente", diz a mãe das meninas, Lorena Mascarenhas. Ela ainda conta que as meninas amam pintar e as incentiva presenteando com papel e lápis de cor.

Para o psicopedagogo Silvestre Araújo (51), essas brincadeiras ajudam bastante no desenvolvimento da criança, como na coordenação motora, noção de respeito com o amigos e socialização. "Evita o sedentarismo e obesidade infantil, exercita a paciência e até mesmo trabalha a matemática, com o numeral ordinal e cardinal, que é facilmente visto na amarelinha, por exemplo. A criança que fica muito tempo no computador pode se prejudicar na escola", afirma.

Se você ficou com vontade de fazer uma dessas brincadeiras com seus amigos e não sabe como, separamos três jogos para lhe ensinar:

Chicote queimado: Você e seus amigos definem um objeto que será escondido por uma pessoa do grupo. As outras crianças que irão procurar serão guiadas pelas palavras “Quente” (se você estiver perto) e “frio” (se você estiver longe). Quando o objeto for encontrado, quem o escondeu grita: "Chicote queimado!". Quem achou o objeto começa a comandar a brincadeira.

Pique-esconde: Uma pessoa é escolhida para contar de olhos fechados, enquanto os outros se escondem. O pegador conta até certo número com os olhos fechados e as outras se escondem. As pessoas que se esconderam têm que voltar ao lugar onde a primeira pessoa contou e bater no ponto de part­­ ida, falando: "Um, dois, três, salve eu!", para se salvar. O primeiro a ser pego pelo pegador, substitui o "pegue" na próxima rodada da brincadeira. O último pode salvar todo o time, se conseguir voltar ao lugar onde a primeira pessoa contou e bater: "Um dois, três, salve todos!".

Pega-pega: O jogo consiste em dois tipos de jogadores: os pegadores e os que devem evitar ser apanhados. Quem for tocado, automaticamente vira o pegador – a depender do modo da brincadeira.

