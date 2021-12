Brigadistas montam plantão em Lençóis para evitar novos focos de incêndio

O incêndio que atingia parte das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Marimbus e Iraquara, no entorno do Parque Nacional da Chapada Diamantina foi debelado por volta das 0h30 deste domingo, 10, após as chamas consumirem a vegetação por quase 12 horas. Um último foco foi debelado pelos brigadistas às 17h de hoje. Para evitar o ressurgimento de novos pontos, as equipes montam plantão na região afetada durante toda a noite.

O fogo começou em uma área próxima ao povoado de Barro Branco e alcançou a nascente do Rio Lençóis no final do sábado. Apesar do incêndio, o 12º Festival de Lençóis, cujo tema é "Chapada sem fogo", manteve sua programação normal.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas o major da Polícia Militar Oszival Cardoso acredita que o fogo pode ter sido causado por ação criminosa ou por agricultores que fazem a limpeza de novas áreas agrícolas por meio de queimadas.

Técnicos do Instituto de Meio Ambiente (IMA) de Salvador, que estão em Lençóis por conta da campanha "Chapada sem fogo", estiveram no local, mas não conseguiram avaliar as causas do fogo e nem têm informações da quantidade de área que foi queimada.

O fogo foi contido pela Brigada de Resgate Ambiental de Lençóis (Bral) e pela Brigada Voluntária de Lençóis (BVL). Além destas, uma equipe da Operação Chapada sem Fogo, comandada pelo Coronel Miguel, do 1º Grupamento de Bombeiros Militares de Lençóis também esteve presente.





*Com informações de Hieros Vasconcelos, do A TARDE

