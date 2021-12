Briga por cocaína acaba em morte na Ilha Amarela

O técnico em refrigeração Alexandro Santos de Carvalho, de 21 anos, foi preso na noite desta segunda-feira, 8, sob acusação de matar o vizinho com golpe de enxada, no bairro de Ilha Amarela, em Salvador.

Segundo informações da polícia, um homem identificado como Valfredo Conceição Rocha, 40 anos, foi morto durante uma briga pela divisão de cocaína. Alexandro confessou que matou o vizinho.

De acordo com policiais, os dois estavam bebendo cerveja e consumindo cocaína num imóvel abandonado no bairro, quando a vítima começou a se queixar que o técnico estaria cheirando mais cocaína do que ele. Valfredo partiu para a agressão, desferindo-lhe vários socos. Para se defender, pegou a enxada que estava próxima e aplicou os golpes no amigo.

Vizinhos que testemunharam a briga acionaram a 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), informaram o que havia acontecido e denunciaram o autor do crime, que foi preso em flagrante e conduzido ao DHPP. Alexandro foi autuado por homicídio e encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM,

onde está à disposição da justiça.

