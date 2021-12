Briga entre vizinhos deixa duas mulheres feridas no "Carandiru"

Uma briga entre vizinhos no Condomínio Santa Luzia, mais conhecido como "Carandiru", na Avenida Jequitaia, no bairro do Comércio, em Salvador, deixou duas mulheres feridas. O fato ocorreu na Rua do Pilar, na tarde deste sábado, 4. De acordo com o boletim de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública, as vítimas foram identificadas como Zenaide dos Santos Soares, 35 anos, e Georgia Souza Moreira, 39.

Segundo o Departamento de Comunicação da Polícia Militar, uma guarnição da 16ª CIPM foi acionada pelo Cicom após informações de disparos de arma de fogo na localidade, por volta de 15h30. No local, diz a nota, "os militares realizaram rondas em frente ao condomínio, mas não foi constatada nenhuma anormalidade e nenhum morador falou com a guarnição".

Ainda segundo a corporação, por volta das 17h30, a 16ª CIPM foi informada que duas mulheres vítimas de arma de fogo procedentes do condomínio deram entrada no Hospital Geral do Estado (HGE). Uma equipe foi enviada à unidade de saúde para apurar os fatos. No posto da Polícia Civil do HGE, os PMs constataram que as mulheres se envolveram em uma briga com vizinhos.

Ao Portal A TARDE, a assessoria da Polícia Civil informou que uma das mulheres foi golpeada por arma branca e a outra atingida por disparo de arma de fogo. A autoria, motivação e as demais circunstâncias do fato serão investigadas pela 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

adblock ativo