Briga entre rivais pode ser causa de chacina em Periperi

Daniel Pereira dos Santos, o Cominho, apontado pela polícia como o principal responsável pela chacina que vitimou seis pessoas no último domingo, 10, teria tentado fazer um pacto criminoso com o rival Leno Reis Menezes, que era o principal alvo da investida. O caso ocorreu no bairro de Periperi.



Daniel estava preso desde de 2009, mas foi beneficiado pela saída temporária do Dia dos Pais. Segundo a polícia, antes do crime, Leno e Cominho eram amigos e pertenciam ao mesmo bando.



Um morador de Periperi contou, em anonimato, que Cominho se comunicou com Leno antes de sair da prisão, para atuarem juntos no tráfico de drogas.



"Leno não aceitou a proposta. Para não perder o ponto de venda de drogas, Cominho então resolveu matar o antigo parceiro. Ele não achou Leno e acabou matando um monte de gente que não tinha nada a ver", explica o morador.



Fuga



Ainda segundo informações do mesmo morador, Leno sumiu da localidade do Congo, em Periperi, após a morte do comparsa Vagner Santos Araújo, 23 anos, o Miau, que morreu em janeiro passado em confronto com a polícia. "Leno voltou há 15 dias e estava morando em uma casa na mesma rua onde houve a chacina", revela.



Conforme o titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos, Odair Carneiro, Cominho foi ao local pois ficou sabendo que Leno estava participando da festa de aniversário. "Testemunhas disseram que ele [Leno] saiu de lá uma hora antes da chacina, que só passou para dar um abraço na tia".



Os três irmãos mortos na chacina foram sepultados, ontem, no cemitério de Paripe. Amanda, 21 anos, Alessandro, 29 anos, e Adoniram Reis dos Anjos, 35 anos, estavam participando da festa de uma irmã dentro da casa palco da tragédia. Eles eram primos de Leno.



Alessandra Reis dos Anjos, 37 anos, foi baleada no joelho e está internada no Hospital do Subúrbio. Leilane Reis Menezes, irmã de Leno, já recebeu alta.



O corpo de Marcos Antônio Silva Santos, 32 anos, foi enterrado, na segunda-feira, 11, no cemitério de Periperi. Ele era cunhado dos três irmãos. Ricardo de Carvalho Silva, 31 anos, foi sepultado, ontem, em Paripe.



No último domingo, Edmilson Santo dos Anjos, 52 anos, foi sepultado no cemitério Quinta dos Lázaros. Ele foi a única vítima que não estava dentro da residência onde a festa era realizada. Ele morreu a cerca de 200 metros do local da chacina. "Edmilson passava de moto na rua e os caras atiraram nele também. Quem tivesse na rua na hora morreria", afirma um morador do bairro.

