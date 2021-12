Briga entre PM e motorista de ônibus trava trânsito em Itapuã

Uma briga de trânsito entre um policial militar, o filho e um motorista da empresa Integra Salvador Norte, no início da tarde desta terça-feira, 23, no bairro de Itapuã, em Salvador, causou um grande congestionamento nas avenidas Dorival Caymmi e Octávio Mangabeira.

Conforme informações da Central de Comunicação de Policiais (Centel), o condutor do ônibus e o filho do policial entraram em luta corporal após o jovem colidir o carro que conduzia no fundo do ônibus. O PM estava de carona do carro e, segundo registro da Centel, mostrou a arma para o motorista da Integra.

Durante a confusão, outros três motoristas de ônibus atravessaram seus veículos na via e impediram a passagem de outros carros. O PM, o filho e o motorista foram levados à 12ª Delegacia (Itapuã), onde foram ouvidos pelo delegado ACM dos Santos.

“Foi uma confusão de trânsito, travaram tudo. Eles foram ouvidos e depois liberados, mas vão responder por alguns crimes”, disse o delegado.

Após prestar esclarecimentos, os três envolvidos, que não tiveram os nomes revelados, foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para passar por exame de corpo de delito.

