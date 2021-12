Briga entre funcionários para transporte alternativo em SSA

Uma briga entre dois funcionários, um motorista e um segurança da garagem dos veículos de transporte alternativo de Salvador, regulamentado pela prefeitura, na manhã deste domingo, 29, gerou a paralisação de todos os 299 micro-ônibus que fazem o complemento do transporte na cidade.

Com a confusão estabelecida na garagem, localizada na Estrada de Dom Avelar, em Castelo Branco, cerca de 40 funcionários fecharam as portas e iniciaram uma manifestação reivindicando reajuste salarial, além de reclamarem de um desconto de R$ 14 que sofrem todo mês em benefício do Sindialternativo.

De acordo com a central de polícia, o presidente do sindicato foi informado da situação e a polícia chegou ao local, controlando a situação.

O Portal A TARDE não conseguiu entrar em contato com a Cooperativa do Subsistema Especial de Transporte Complementar de Salvador (Coopstecs).

