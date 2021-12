Briga durante festa acaba em tragédia no Vale das Pedrinhas

O adolescente Danilo Fiuza dos Santos, 14 anos, foi assassinado com três tiros na cabeça quando conversava com amigos na Rua Raimundo Viana, no Vale das Pedrinhas, em Salvador, por volta das 21h30 da noite de segunda-feira, 2. Ele caiu baleado e morreu em uma ponte, em frente ao Multicentro de Saúde.

Sob anonimato, parentes disseram que Danilo foi assassinado por dois jovens da localidade por causa de uma discussão durante um baile funk ocorrido no último domingo, 1º, na localidade do Campo Verde, no mesmo bairro. No entanto, o envolvimento do jovem na briga não foi esclarecido.

Inicialmente, os parentes disseram que a discussão ocorreu entre Danilo e um jovem mais velho. O assassinato, conforme relataram, foi uma represália por causa da discussão. Depois, contaram outra versão: o jovem mais velho discutiu com um rapaz com quem Danilo estava na festa.



"Tinham vários meninos na hora. Eles costumam ficar ali conversando. Os dois caras vieram para matar quem estivesse presente, quem estava com o jovem que discutiu com um deles no baile", disse uma prima de Danilo. Ela, que preferiu não se identificar, revelou ter presenciado a briga, mas afirmou desconhecer o motivo do confronto.

Não conseguiu correr

A dona de casa de prenome Cátia, 38, tia de Danilo, disse que todos os meninos correram. Menos ele. "Mais cedo, meu sobrinho caiu do balanço e ficou com um talho na perna. Ele não conseguiu correr por causa disso".

Moradores disseram que essa foi a primeira vez que ocorreu um baile funk no Campo Verde. Segundo a Central de Polícia, o jovem foi assassinado por dois homens não identificados, que fugiram a pé em direção ao Campo Verde. Parentes dizem que Danilo não tinha relação com os assassinos. Já os moradores disseram que andavam juntos.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que o caso será investigado pela delegada Tamara Ladeia, do Departamento de Homicídios (DHPP). Até a tarde de terça, a delegada não tinha detalhes sobre o crime.

