Briga de trânsito acaba com tentativa de homicídio em Salvador

Um homem foi baleado durante uma briga de trânsito na avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na noite deste domingo, 2. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Marcos Aurélio Azevedo Bonfim, 45 anos, transitava nas imediações do túnel do bairro de São Gonçalo do Retiro (local conhecido como Baixinho de Santo Antônio) quando outro motorista, não identificado até o momento, fez uma manobra irregular e bateu no carro dele.

Bonfim reclamou da ação e foi atingido por disparos efetuados pelo carona do outro automóvel, que ainda não foi identificado pela polícia. A vítima foi ferida nos dois braços e levada para um hospital, também não informado. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. A polícia investiga o crime.

