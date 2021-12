Briga de adolescentes causa tumulto em shopping de Salvador

Uma briga de adolescentes gerou uma confusão na praça de alimentação do Shopping Salvador, no Caminho das Árvores, na tarde deste sábado, 5.

Em nota, a assessoria do shopping informou que os seguranças do local acionaram equipes da Policia Militar, após conterem rapidamente a ação dos jovens, que assustaram os clientes com o tumulto. O Conselho Tutelar acompanhou os adolescentes até os responsáveis. Já os adultos foram conduzidos pelas autoridades policiais.

O funcionamento do estabelecimento seguiu normalmente após o transtorno.

