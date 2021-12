Brechó Ecosolidário realiza 7ª edição neste fim de semana

Aquela roupa que ficou pequena ou o objeto de decoração empoeirado na prateleira podem se tornar úteis em outros locais. É com esta proposta que acontece a 7º edição do Brechó EcoSolidário, um mercado de troca de bens usados que incentiva os participantes a pensar novas formas de consumo. O evento será realizado neste fim de semana, 20 e 21, das 9h às 17h, no Parque da Cidade, em Salvador.

Para participar, basta levar ao Parque ou aos postos de troca espalhados pela cidade (acesse aqui os locais) os objetos que ainda possuem utilidade e trocá-los pela moeda social "grão". Com a moeda em mãos, o participante pode "comprar" qualquer outro objeto de seu interesse.

Além dos objetos disponibilizados para troca, o brechó promove uma feira de produtos oriundos de cooperativas e atividades gratuitas, como apresentações de música e dança, ações de educação ambiental e aulas de ioga, biodança, massagem e reiki. O público pode participar, ainda, da versão brasileira do Dialogues en Humanité, que possibilita diálogos e vivências relacionadas às inovações na sociedade frente aos desafios econômicos, sociais, ambientais e espirituais.

Nesta edição, o evento conta com a participação de 300 voluntários, entre professores e estudantes universitários, empreendedores, artistas e terapeutas holísticos.

