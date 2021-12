Braskem incentiva ações de reciclagem na Virada Sustentável 2018

Maior festival de mobilização, cultura e educação para a sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável 2018 conta com a participação da Braskem pelo segundo ano consecutivo, por meio de ações voltadas à conscientização sobre reciclagem. O evento, iniciado na quinta-feira (29), prossegue até domingo (2), com acesso gratuito nas mais de 150 atividades distribuídas em mais de 35 espaços da capital baiana, entre os quais Centro Histórico, Subúrbio, Itapuã, Cajazeiras, Cidade Baixa e Parque da Cidade. Compõem a programação mais de 100 projetos de coletivos, artistas, oficineiros, escolas, universidades, ONGs, inciativa pública e privada, além de palestras, debates, vivências, atividades educativas, ambientais e artísticas, e shows.

Neste final de semana (1º e 2/12), crianças e adultos que forem ao Parque da Cidade, por exemplo, serão desafiados na ação “Recicle suas Ideias”, cuja dinâmica deve ser cumprida em duplas e consiste em selecionar o local correto para o descarte de bolas, que representam produtos do dia a dia, em um tempo pré-determinado. Após a conclusão da atividade, os monitores irão explicar os erros e acertos, incentivando o conhecimento sobre reciclagem e esclarecendo dúvidas. Dentro deste tema, a Braskem foi responsável pelo painel de abertura (no dia 29), que teve como tema “Inovação e sustentabilidade”, ministrado pela diretora da Área de Reciclagem e Plataforma Wecycle, Fabiana Garbin. Participam ainda do debate o secretário da Secretaria de Cidade Sustentável e Inovação, André Fraga, o co-fundador e coordenador de Arteducação do Projeto Axé, Marcos Cândido Carvalho, e um representante do Ministério do Meio Ambiente.

Claudia Lessa | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

A participação da Braskem na Virada Sustentável está alinhada com seus princípios de sustentabilidade, que foram definidos com base nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), determinados pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015. “A Braskem apoia este evento desde a sua primeira edição. Acreditamos na força do projeto em reunir conteúdo e ações pela cidade abertas para a população. A Braskem está globalmente comprometida em trabalhar ações que desenvolvam a economia circular e queremos incentivar o olhar do cidadão para pequenas atitudes do dia a dia que podem impactar muito positivamente o desenvolvimento sustentável da cidade", ressalta a gerente de Marketing Institucional da companhia, Ana Laura Sivieri.

A Braskem patrocina a Virada Sustentável através da Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet. Desde a primeira edição, em 2011, em São Paulo, a empresa é a principal patrocinadora do evento por enxergar na ação grande potencial para sensibilizar a população, por meio da arte e da cultura, sobre a importância de todos para uma sociedade mais responsável. Empenhada em ampliar a iniciativa, a empresa apoiou também as edições em Porto Alegre (RS) e no Rio de Janeiro (RJ), realizadas em abril e junho deste ano, respectivamente.

A Virada Sustentável é promovido pelo Instituto Virada Sustentável e a realização é do Movimento Salvador Meu Amor. O festival conta, também, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do Ministério do Meio Ambiente e da Prefeitura Municipal de Salvador; com o copatrocínio da Liberty Seguros e o apoio da Booking.

