Brasileiros chegam a Salvador após 48h em aeroporto de Miami

Finalmente desembarcaram em Salvador, na noite de terça-feira, 28, os cerca de 200 passageiros que estavam esperando desde domingo, 26, em Miami, no Estados Unidos, um voo da American Airlines com destino à capital baiana. O voo posou no Aeroporto Deputado Luis Eduardo Magalhães por volta das 21h30.

Depois de todos os problemas enfretados no aeroporto de Miami, o voo foi tranquilo. "Os comissários de bordo foram maravilhosos, mas foram mais de 48 horas de sofrimento, humilhação e desrespeito por parte da parte administrativa da companhia aérea", afirmou Alderico Sena, que estava no voo com a esposa, Miralva Silva. Eles disseram que vão entrar com um processo contra a American Airlines, assim como outros passageiros. "Vamos articular para ver se será uma ação particular ou coletiva", disse.

Maíra Prata de Araújo, que estava nos Estados Unidos pelo programa Ciência sem Fronteiras, estava feliz com o retorno para casa. "A gente não conseguia descansar lá porque eles nos mandavam para o hotel e pouco tempo depois tinhamos que voltar para tentar o voo. Fizemos isso duas vezes em dois dias", disse. Ela reclamou que a American Airlines davam informações desencontradas sobre o voo.

Aeronave com problemas

O voo 229 estava, inicialmente, programado para sair no domingo, 26. Eles chegaram a embarcar por duas vezes, mas tiveram que sair do avião por problemas técnicos. Dentre os passageiros, havia mulheres grávidas e pessoas com deficiência, inclusive um senhor vítima de Acidente Vascular Cerebral.

Em nota, a American Airlines informou que "o voo AA 229, do dia 26, do Aeroporto Internacional de Miami (MIA) para o Aeroporto Internacional de Salvador (SSA) foi cancelado por necessidade de manutenção. Todos os passageiros receberam assistência".

