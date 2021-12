Branding pessoal é tema de evento gratuito em Salvador

Salvador recebe no dia 6 de fevereiro a segunda edição do Papo Essência, que vai colocar em pauta o tema ‘Branding Pessoal’ sob diferentes óticas. O encontro, promovido pela Essence Branding, tem o objetivo de ampliar o debate e mostrar mecanismos que facilitem conexões reais, para profissionais que desejam se posicionar de maneira consistente e conectada ao propósito no mercado. O evento acontece a partir das 19h, no CEO Salvador Shopping.

As discussões serão ministradas por Alana Sales (Propósito de vida e carreira), Lica Argôlo (Postura e comportamento profissional), Juana Novais (Imagem pessoal) e Carolina Meski (Gestão de imagem digital).

O evento marca ainda o lançamento da Escola da Essência, que vai ofertar o Curso de Branding Pessoal, com conteúdo programático ministrado pela autora, professora e palestrante Maria Brasil, que dirige a Essence Branding.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. A participação será efetivada por meio da doação de um quilo de alimento não perecível ou uma lata de leite. O material arrecadado será destinado ao Asilo Lar Maria José, que funciona no bairro de Itapuã.

