BR-101 segue interditada nesta sexta

Não há prazo oficial para conclusão de reparos e liberação da pista no km 173 da BR-101 Norte, próximo ao distrito de Jacupemba, município de Aracruz (ES), danificada pela forte chuva sobre o norte do Espírito Santo e Extremo Sul da Bahia desde o início desta semana. Além de um grande buraco na pista, a chuva provocou a morte do lavrador José da Cruz de Jesus, 47 anos, que foi arrastado pela enxurrada. Pelo menos 120 pessoas ficaram desabrigadas após terem suas casas invadidas pela água.

Uma cratera de 30 metros de comprimento e 15 de profundidade, que surgiu na pista na manhã da última quarta-feira, 09, impede a passagem de qualquer tipo de veículo nos dois sentidos do km 173. Desde então, a BR-101 foi interditada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), prejudicando principalmente os motoristas que se dirigem ao sul e sudeste do Brasil.

O rompimento de barragens, ocasionado pelo aumento no nível dos afluentes da região, é apontado pelo órgão como principal causa do rompimento da pista. Segundo a Assessoria de Comunicação da PRF do Espirito Santo, numa conversa entre representantes da PRF e do Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT), foi dito que um desvio provisório poderá ficar pronto em 15 dias, mas que as obras para a solução permanente devem durar até abril.

A PRF afirma que desvio do tráfego nacional deve ser feito nos Estados da Bahia e Rio de Janeiro por meio da BR-116, utilizando o Estado de Minas Gerais, em vez do Espírito Santo. Para quem saiu de Salvador e já pegou a BR-101, a solução apontada pela Polícia Rodoviária é ir até Itabuna e, de lá, pegar a BA-263 até Vitória da Conquista, onde pode acessar a BR-116 e seguir viagem.

A PRF comunica aos motoristas que pretendem trafegar pela BR-116 que o trantorno na BR-101 deixa o trânsito intenso na rodovia, o que vai exigir dos condutores o máximo de atenção e prudência para evitar acidentes.

Veja abaixo as opções de tráfego para os veículos que precisam passar pelo local

