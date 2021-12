Boxes na Estação da Lapa são demolidos para início de obras

Agentes da empresa Nova Lapa Empreendimentos, que administra a Estação da Lapa, demoliram na manhã desta terça-feira, 17, a maior parte dos boxes do local.

Apenas dois estabelecimentos continuaram funcionando em função do posicionamento de seus proprietários, mas eles devem ser demolidos ainda nesta terça. As lojas situadas no local também serão derrubadas, por isso, os permissionários já estão retirando o material do espaços.

Segundo a empresa, a ação foi realizada para acelerar as obras no espaço. A ação é monitorada pela Secretaria de Mibilidade (Semob).

O diretor de terminais da Nova Lapa, Gilberto Menezes, disse que os permissionários interessados em continuar trabalhando no local "serão prioridade" na escolha dos novos quiosques.

Ainda de acordo com o diretor de terminais, uma representante da empresa tem conversado, individualmente, com cada um dos 26 comerciantes cadastrados na administradora, para definir qual a melhor escolha para todos.

Na segunda, alguns trabalhadores já se organizavam para a saída, apesar do receio de perder a fonte de renda. "Agora, seja o que Deus quiser, temos que sair, não tem o que fazer", lamentava um permissionário que preferiu não se identificar.

