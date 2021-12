Boxes da Feira de S. Joaquim devem ser entregues até junho

A primeira etapa da fase final dos serviços de requalificação da Feira de São Joaquim, em Salvador, deverá ser concluída ainda no primeiro semestre deste ano, informou, nesta terça-feira, 11, o Governo da Bahia.

Ao todo, 500 novas unidades (entre bancas e boxes) deverão ser entregues nessa etapa, conforme ficou definido durante visita feita no local, pela manhã, pelo secretário estadual do Turismo, Pedro Galvão, e do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), Ubiratan Cardoso Matos.

A Feira de São Joaquim abrigará os feirantes que hoje ocupam o Galpão Água de Meninos e será o espaço onde funcionarão as lojas para comercialização de frutos do mar e animais vivos.

O secretário Pedro Galvão disse que que as obras beneficiarão aproximadamente mil feirantes nesta etapa.

Já o presidente da Conder informou que o espaço a ser ocupado pelos feirantes, a partir de junho, terá infraestrutura com serviços de água, energia elétrica, esgotamento sanitário, drenagem e cobertura.

Ele informou ainda que outra empresa - escolhida por meio de licitação a ser concluída neste semestre - executará a próxima etapa das obras.

Atualmente, 150 operários trabalham na requalificação da feira. As obras representam investimento de R$ 60 milhões dos governos federal e estadual.

