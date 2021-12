Box em mercado pega fogo na Baixa dos Sapateiros

Um box no mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, pegou fogo na madrugada desta terça-feira, 5, por volta das 2 horas. De acordo com o Corpo dos Bombeiros, testemunhas falaram que ouviram explosões no local e que as chamas estavam altas.

Uma guarnição do 3º Grupamento dos Bombeiros Militares (GBM) foi acionada e debelou as chamas, evitando que a propagação do incêndio para outros boxes. Ninguém ficou ferido.

Equipes da Coelba estiveram no local para avaliar os danos na rede elétrica. Os bombeiros também acionaram a Defesa Civil de Salvador (Codesal) por conta da necessidade de vistoria na estrutura do imóvel. A causa do incêndio é desconhecida.

