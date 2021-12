Bosque das Bromélias ganha creche

O prefeito de Salvador, ACM Neto, e a secretária Municipal da Educação (Smed), Joelice Braga, inauguraram, nesta sexta-feira, 14, a Creche e Pré-Escola Primeiro Passo Bosque das Bromélias, localizada na estrada CIA - Aeroporto, no bairro de São Cristóvão.

As creches e pré-escolas inauguradas pela prefeitura têm capacidade para atender 405 alunos de zero a cinco anos em 783m² de área construída e são compostas, cada uma, por 10 salas de aula, brinquedoteca, biblioteca, refeitório, área de lazer e acessibilidade.

Os moradores do bairro comemoraram a inauguração dos novos equipamentos. A dona de casa Regina Teles, 34, que precisou abrir mão da profissão de pedreira porque engravidou da pequena Ana Clara, hoje com um ano, conta que a inauguração da creche no bairro foi a melhor coisa que poderia acontecer aos moradores do Bosque das Bromélias, que não têm onde deixar os filhos enquanto trabalham ou buscam emprego.

“É uma boa ação o que estão fazendo. Eu espero que os profissionais escolhidos para trabalhar na creche sejam capacitados para cuidar com amor de nossas crianças”, diz ela.

“Agora vou poder deixar minha filha num local seguro e procurar um emprego, uma profissionalização na minha área de trabalho”, acrescentou, animada, a dona de casa .

As Creches e Pré-Escolas Primeiro Passo integram o “Programa Combinado”, que tem como meta dobrar o número de vagas na Educação Infantil até o final de 2016. Com a ampliação do atendimento, o segmento contará com um total de 40.379 vagas, sendo 25% delas na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador.

“O investimento de R$ 100 milhões é o maior já feito pela Prefeitura de Salvador na Educação Infantil em toda a história da capital baiana”, disse o prefeito.

“Todas as unidades do Primeiro Passo são fruto da parceria entre a prefeitura e os shoppings da capital baiana”, afirmou.

Mais uma

Conforme o prefeito, será inaugurada, nos próximos dias, mais uma creche e pré-escola em São Marcos. “Está praticamente pronta”, afirmou Neto.

