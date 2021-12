Borracharia em Paripe é atingida por grande incêndio

A borracharia Do Cabeludo, no bairro de Paripe, foi atingida por um incêndio de grandes proporções na noite desta quarta-feira, 10. As chamas foram debeladas durante a madrugada desta quinta, 11, mas retornaram nesta manhã.

O fogo teve início na casa que fica no andar de cima e acabou chegando ao estabelecimento localizado na avenida São Luís.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o primeiro chamado sobre o incêndio ocorreu por voltas das 20h de quarta. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi encaminhada ao local e só conseguiu debelar o fogo na madrugada desta quinta-feira, 11, por volta das 4h30.

Cerca de 500 pneus, além de outros objetos, foram destruídos por conta do incêndio. A Coelba também esteve no local e ajudou na ação dos bombeiros ao desligar a rede elétrica do local.

No entanto, segundo a Stelecom, o proprietário da borracharia fez um novo chamado aos Bombeiros, por volta das 6h50, informando que o incêndio havia retornado.Uma nova equipe já foi encaminhada para verificar a situação.

