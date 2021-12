Bope examina suspeita de bomba em shopping de Salvador

Uma suspeita de bomba no Shopping da Bahia, em Salvador, fez com que a Polícia Militar enviasse uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) ao local, na manhã desta segunda-feira, 7.

Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança da Bahia (SSP-BA), uma mala foi abandona na escada entre o 1º e o 2º pisos do estabelecimento.

O Esquadrão Antibombas, do Bope, já iniciou a identificação do conteúdo da bagagem por meio de raio x. Por conta da suspeita, segundo a assesoria do shopping, o local foi isolado. O restante do centro comercial funciona normalmente.

Mala foi deixa na escadaria do shopping nesta manhã (Foto: Divulgação | SSP-BA)

