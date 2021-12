Bope e PF fazem maior apreensão de cocaína da história da Bahia

Mais de 1,5 tonelada de cocaína foram aprendidas na tarde desta sexta-feira, 22, em um galpão próximo à Estação Pirajá, em Salvador. A ação foi uma operação conjunta que envolveu o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e a Polícia Federal (PF). Essa é o maior carregamento da droga já retirado das ruas de uma só vez na história, no estado da Bahia.

De acordo com o comandante do Bope, Cledson Conceição Sousa, a droga já era monitorada pelas equipes da PF, que mantiveram constantes trocas de informações com a unidade especializada da PM. Segundo Cledson, no momento em que foi realizado a ocorrência, o galpão encontrava-se vazio.

O material foi apresentado na Superintendência da Polícia Federal, no bairro do Comércio, que vai conduzir o inquérito sobre a origem e destino do entorpecente.

