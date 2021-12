Bope é acionado após embrulho com a palavra 'bomba' ser deixado em escola

Uma suspeita de bomba assustou alunos e funcionários da escola infantil Tia Aline, na Fazenda Grande 3, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 25. A situação ocorreu após um embrulho abandonado ter sido encontrado em frente ao colégio, no setor D.

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionadas após o material ser achado, juntamente com um pedaço de papel que trazia as palavras "bomba" e "Luma" (nome de uma aluna de 4 anos), a quem seria endereçado o embrulho.

"Seguimos os protocolos. Um policial colou o traje para esse tipo de ocorrência e analisamos o material com equipamento de raio X. Quando percebemos que estava vazia abrimos", detalhou o comandante da Companhia Antibombas do Bope, capitão Érico de Carvalho.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a material passou por raio-x e foi verificado que não continha explosivos. Ele será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para coleta de impressões digitais.

