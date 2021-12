Bonfim reúne baianos e turistas para uma caminhada de fé

Nesta quinta-feira, 17, o professor alagoano Francisco Militão, 53, pretende participar pela segunda vez da Lavagem do Bonfim, a partir das 8h. Assim como ele, neste dia, milhares de devotos tiram peças de roupas brancas do armário para saudar o Senhor do Bonfim, três dias antes da festa católica.

Além de preparo físico, é preciso fé para enfrentar um percurso de oito quilômetros, do Comércio à Colina Sagrada. A jornada tem início a partir das 9h, uma hora após a celebração de um culto inter-religioso no adro da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia.

São quase três horas de uma peregrinação que segue o fluxo da Rua Miguel Calmon, no Comércio, encontra a Avenida Jequitaia (Calçada) e converge na Avenida Fernandes da Cunha (Mares). Na reta final, a Avenida Dendezeiros é o caminho para a multidão chegar à igreja.

À frente do cortejo, dezenas de baianas iniciam a caminhada ao lado de cerca de 1.500 integrantes do Bloco Afoxé Filhos de Ghandy, formando um imenso tapete branco pela Cidade Baixa.

Presidente do bloco de afoxé, Agnaldo Silva antecede os pedidos de paz para a população que participa da festa. "Pedimos aos fiéis que respeitem o semelhante, para chegarmos bem", clama.

Fé - Morador de Maceió (AL), o professor Militão enfrentou dez horas de viagem, de ônibus, para reviver a experiência espiritual sentida em 2011. E trouxe um amigo. "Vim exclusivamente para a festa, movido pela fé, pela energia da cidade e do povo baiano", ele ressaltou, ontem, após conhecer o interior da igreja. "No ano passado, não sabia que ficava fechada no dia da lavagem", explicou.

Segundo o professor, a distância entre o Comércio e a Colina Sagrada não chega a assustar. "A gente nem sente o percurso passar", afirmou ele, que costuma caminhar três vezes por semana.

Estrutura - Para receber a multidão de devotos na lavagem, os poderes públicos municipal e estadual prepararam um esquema especial de trânsito e transporte [leia abaixo], saúde e segurança.

Por parte da Secretaria da Segurança Pública, cerca de 1.900 policiais (1.811 militares e 85 civis) vão assegurar a tranquilidade no cortejo. São três postos da Polícia Civil e 38 postos elevados de observação da Polícia Militar (PM).

Diretor de comunicação da PM, o coronel Paulo Afonso pede aos fiéis para não levarem objetos de valor nem muitos documentos. Crianças, diz, devem usar pulseiras com nome, telefone e endereço. "Que todos se armem de paz e alegria", desejou.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) montou três postos (Conceição da Praia, Estação da Calçada e Colina Sagrada). Duas ambulâncias também estão de prontidão para casos graves .

