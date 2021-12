Bompreço do Canela é reaberto um dia depois da interdição

A filial do Bompreço do bairro do Canela foi reaberta na manhã desta quinta-feira, 15. O estabelecimento havia sido interditado após fiscais da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) encontrarem produtos vencidos à venda.

Localizada na avenida Araújo Pinho, a filial só ficou fechada por um dia e funciona em horário normal nesta quinta, 15, até às 22h. Na tarde de quarta-feira, 14, os fiscais da Codecon encontraram itens como alho in natura, linguiça de frango, creme de leite, biscoito de polvilho, ovos e gelatina fora do prazo de validade.

Segundo informações do órgão, o mesmo estabelecimento já havia sido autuado outras quatro vezes, duas em 2014 e duas em 2014. Através de sua assessoria de imprensa, a empresa se defendeu dizendo que cumpriu imediatamente as determinações dos órgãos fiscalizadores, tomando as demais medidas cabíveis para a reabertura da unidade.

