Bomboniere pega fogo na Ribeira

Uma bomboniere pegou fogo na madrugada desta quarta-feira, 1º, no Largo do Papagaia, na Ribeira, Cidade Baixa. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o incêndio começou por volta de 3h45 e foi controlado às 6 horas.

As chamas destruíram parte do estoque e equipamentos do estabelecimento. Ainda não há informações do que provocou o incêndio, o que só será revelado após perícia. Ninguém ficou ferido.

