Bombeiros se posicionam em relação ao incêndio na Marina

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) se pronunciou oficialmente na noite desta quinta-feira, 22, sobre o incêndio que aconteceu na Marina do Bonfim, em Salvador.

Em nota, o CBM informou que chegou ao local cerca de 7 minutos depois do registro da ocorrência, que foi as 13h30. Sete viaturas e mais de 36 homens foram até o estaleiro para debelar as chamas.

O fogo foi controlado no final da tarde e guarnições estão no local realizando o rescaldo. Apesar da proporção, o incêndio não deixou vítimas. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica também está no local para realizar a perícia da causa das chamas.

