Bombeiros são treinados para socorrer eletrocutados

O Grupo Neoenergia reuniu nesta sexta-feira, 10, 70 bombeiros no auditório da Companhia de Energia Elétrica do Estado da Bahia (Coelba), em Narandiba, para uma capacitação sobre como proceder em acidentes envolvendo a rede elétrica.

Durante o treinamento, os bombeiros tiveram acesso a aulas teórica e prática sobre noções básicas de rede de distribuição de energia e segurança nas intervenções na rede elétrica.

Segundo o gerente de segurança da Coelba, Ramon Lacerda, a ideia da capacitação foi criar uma integração maior entre a instituição e os bombeiros. “Estamos trocando experiências e passando algumas informações para os bombeiros para que possamos prestar um atendimento mais seguro à sociedade”, informou, após o treinamento prático na área externa da instituição. Entre os anos de 2015 e 2016, a Coelba registrou 176 acidentes envolvendo rede elétrica.

Procedimento

Durante a aula prática, o major Ramon Diego passou algumas instruções para os bombeiros e militares. Além disso, eles fizeram algumas simulações com a presença de técnicos de segurança da Coelba sobre procedimentos em casos de acidente.

O tenente-coronel Antônio Júlio Nascimento, que também acompanhou a capacitação, destacou que a Coelba e o Corpo de Bombeiros Militar tem funções especificas, porém o trabalho coletivo é importante – não só para salvar pessoas, bem como preservar a vida dos profissionais que trabalham na corporação.

Bombeiro há 24 anos, o sargento Rubem Péricles comentou que antes o resgate se limitava a ligar para a Coelba. “A partir deste treinamento vai ficar mais fácil de a gente atuar e facilitar muito a nossa abordagem com vítimas eletrocutadas”, concluiu.

Instruções

Não fazer gato, não subir em postes, ter atenção com fios caídos e instalação de antenas são algumas das instruções do manual didático, com dicas de segurança, elaborado pelo Grupo Neoenergia e distribuído na capacitação.

O coronel Nascimento aproveitou o momento para recomendar à população como proceder em casos de colisão de veículo com postes. Ele explicou que em casos de incêndio, no veículo, a pessoa deve juntar as pernas e sair com cuidado. “Para manter o distanciamento de 20 metros é preciso se afastar aos poucos para evitar um choque elétrico”.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

