Bombeiros retomam busca por jovem que se afogou em Amaralina

As buscas por Reinaldo Lima dos Reis, 20 anos, que desapareceu após se afogar na praia de Amaralina, na orla de Salvador, foram retomadas na manhã desta sexta-feira, 15.

O homem estava com o irmão e alguns amigos quando foi arrastado pela correnteza. Ele não conseguiu sair do mar e acabou submergindo. Os bombeiros iniciaram as buscas pelo rapaz nesta quinta.

