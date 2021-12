Bombeiros retomam busca por adolescente desaparecido em lagoa no Cabula

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomou as buscas por um adolescente desaparecido na Lagoa da Pedreira, no bairro do Cabula, em Salvador. O jovem de 15 anos se afogou na tarde do último sábado, 4.

No dia do acidente, os bombeiros estiveram no local, mas não puderam iniciar as buscas por conta do horário, já que era noite. O rapaz se afogou por volta das 17h. Ele estava no local com alguns amigos.

As equipes de busca e resgate iniciaram o procedimento neste domingo, 5, mas até a manhã de hoje, o jovem não foi localizado. Moradores, amigos e familiares do adolescente acompanham o trabalho dos bombeiros.

Bombeiros estão no local na manhã desta segunda (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Mergulhadores fazem buscas na manhã desta segunda (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Moradores e familiares do jovem acompanham busca (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Lagoa da Pedreira fica no bairro do Cabula, em Salvador (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Adolescente desapareu no último sábado (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

