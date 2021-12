Bombeiros recebem capacitação em atendimento pré-hospitalar

Bombeiros e alunos participam do curso sobre técnicas de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) para o Carnaval 2019. Até a próxima terça-feira, 26, 401 militares participarão do curso em que as técnicas serão utilizadas para atendimentos a vítimas de incidentes, como mal súbito e traumas.

O objetivo é dar celeridade aos atendimentos, além de preparar e uniformizar os protocolos de atendimento pré-hospitalar no Carnaval. Por meio de nota, o major Rogério Cerqueira, comandante do 12°Grupamento de Bombeiros Militar (12°GBM), afirmou que por ser uma festa popular com uma concentração muito grande de pessoas, as técnicas precisas fazem toda a diferença.

São seis oficinas práticas com os principais tipos de ocorrência no Carnaval, que acontecem no Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP), em Simões Filho.

adblock ativo