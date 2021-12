Bombeiros realizam simulado de acidentes nesta sexta na Fonte Nova

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) irá realizar um simulado de acidentes nesta sexta-feira, 24, na Arena Fonte Nova, às 10h. O evento faz parte do encerramento da instrução de capacitação do efetivo operacional do CBMBA.

O CBMBA coordena a capacitação para atuação na Copa América 2019. O evento tem o intuito de capacitar todos os participantes para que os mesmos atuem de forma integrada, caso ocorra algum incidente durante o evento futebolístico.

Os membros da Secretaria da Segurança Pública, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Militar da Bahia, Embasa, Defesa Civil de Salvador (Codesal), Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Secretaria de Saúde de Salvador, Guarda Municipal de Salvador, CCR Metro e Arena Fonte Nova irão participar da capacitação.

