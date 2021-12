Bombeiros Militares permanecem em operação no incêndio em Valéria

Na manhã desta quarta-feira, 20, Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), atuam no local onde ocorreu um incêndio que atingiu uma fábrica de colchões, no bairro de Valéria, nesta terça-feira, 19.

São duas viaturas e 13 bombeiros militares que atuam revirando o material e eliminando possíveis focos de reignição -retomada do incêndio. Desde o ocorrido nesta segunda, os bombeiros trabalham para isolar a área atingida, evitando que o fogo chegue até as casas da região.

A CBMBA emitiu um alerta para as pessoas que estão próximas ao local atingindo, informando que há produtos ainda em combustão, e fumaça gerada é muito tóxica. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

