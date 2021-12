Bombeiros fazem busca por homem desaparecido no Dique

Uma homem está desaparecido desde a noite deste domingo, 4, após supostamente se afogar no Dique do Tororó, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), um chamado foi realizado por volta de 23h, informando sobre o desaparecimento.

O órgão, no entanto, ainda não tem informações se a vítima teria entrado por vontade própria no local ou se teria sido empurrado. A Polícia Militar está no local e o Corpo de Bombeiros segue com as buscas nesta segunda-feira, 5.

