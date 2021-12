Bombeiros encontram corpo de jovem que se afogou em Amaralina

O corpo de Reinaldo Lima dos Reis, 20 anos, que estava desaparecido após se afogar na Praia de Amaralina, em Salvador, foi encontrado na manhã deste sábado, 16. De acordo com o capitão Jansen, dos Bombeiros, o corpo foi localizado por volta de 11 horas, na região onde ele se desapareceu.

O homem entrou no mar com o irmão e alguns amigos quando sumiu, na tarde desta quinta, 14. De acordo com relato do grupo, o mar ficou agitado subitamente e eles foram puxados pela correnteza. O irmão de Reinaldo e os amigos conseguiram sair da água com a ajuda de outras pessoas, mas ele acabou submergindo. Desde então, os bombeiros iniciaram buscas pelo rapaz.

