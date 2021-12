Após mais de 25 horas de operação, os bombeiros localizaram na noite desta terça-feira, 4, o corpo do empresário José Hunaldo Moura de Carvalho, de 85 anos, que ficou sob escombros do casarão que pegou fogo na avenida J.J. Seabra, situada na Baixa dos Sapateiros, no Centro Histórico de Salvador. Ele era proprietário da Serraria e Organização Carvalho, que ficava em um dos imóveis destruídos pelo incêndio na segunda, 3.

O Corpo de Bombeiros permanece no local para realizar o rescaldo e o resfriamento da estrutura do casarão. Os trabalhos acontecem na rua Ramos de Queiroz, onde os brigadistas tiveram acesso à parte dos fundos dos imóveis atingidos. Equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) também estão no local.

"Vamos retirar o corpo da zona quente e acionar o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A operação de rescaldo vai continuar até que toda a área esteja livre de qualquer foco de incêndio", explicou o comandante da ação, o capitão BM, Murilo Rocha, por meio de nota.

O incêndio que começou na noite da segunda, 3, atingiu três imóveis que abrigavam estabelecimentos comerciais. As chamas foram controladas por volta da meia noite e debeladas às 5h desta terça.

À tarde, equipes do Corpo de Bombeiros, Codesal e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) estiveram no local para avaliar se as estruturas corriam risco de desabar.

Bombeiros encontram corpo de empresário sob escombros de casarão | Foto: Divulgação/ATarde

