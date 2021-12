Bombeiros encontram corpo de bebê desaparecido em escombros

Foi encontrado o corpo do bebê Cailon Sena de Jesus, de 1 ano e três meses, soterrado na segunda-feira, 17, junto com a mãe Tainan Sena de Jesus, de 22 anos, após o deslizamento de um barranco em Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. O Corpo de Bombeiros, que trabalhou durante toda a madrugada e nesta terça, 18, encontrou o corpo da criança por volta das 12h. A vítima só foi removida às 14h30, devido a instabilidade do solo no local do desabamento.

Tainan chegou a ser encontrada com vida, mas morreu antes de ser resgatada dos escombros pelos bombeiros.

O deslizamento aconteceu na manhã de segunda-feira, por volta de 8h30, na Rua do Ocidente. Além de Tainan e Cailon, outras três crianças estavam na casa no momento do acidente e foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao hospital.

Risco - De acordo com a Defesa Civil de Salvador, há risco de novos deslizamentos no local. Uma lona foi colocada no barranco para tentar evitar que a terra continue a cair.

