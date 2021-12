Bombeiros encontram corpo de adolescente desaparecido em lagoa

O corpo do adolescente de 15 anos, que desapareceu após entrar na Lagoa da Pedreira, no Cabula, foi localizado por volta das 10h30 desta segunda-feira, 6, pela equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

O rapaz estava no local com alguns amigos no final da tarde do último sábado, 4, quando o acidente aconteceu. Bombeiros não puderam iniciar as buscas no mesmo dia porque já era noite.

Moradores da região, amigos e familiares da vítima acompanharam o resgate do corpo, que agora está sob custódia da Polícia Militar.

