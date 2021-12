Bombeiros debelam princípio de incêndio em hotel em Ondina

Um princípio de incêndio em um anexo do Othon Palace Hotel, em Ondina, chamou a atenção de quem passava pelo local no final da manhã desta quinta-feira, 27.

O fogo começou no espaço reservado para depósito da documentação antiga do estabelecimento, chamado de "arquivo morto". Um curto-circuito teria provocado o incêndio.

Segundo a assessoria de comunicação, ninguém ficou ferido. Para combater as chamas, a própria brigada de incêndio do estabelecimento, conforme informações do hotel, entrou em ação. Logo depois, homens do Corpo de Bombeiros chegaram para debelar as chamas.

Apesar da fumaça escura que saiu do anexo, não houve necessidade de evacuação dos hóspedes, de acordo com a assessoria de comunicação do estabelecimento.

