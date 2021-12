Bombeiros controlam princípio de incêndio em supermercado na Pituba

Um princípio de incêndio foi registrado no supermercado Bompreço da Pituba, em Salvador, no início da manhã desta quarta-feira, 3. Bombeiros estiveram no local, que fica na avenida Manuel Dias, e controlou o fogo que teve origem em um freezer com o próprio extintor do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado na Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), por volta das 5h, após funcionários identificarem a fumaça vindo do equipamento. Até o momento, não há informações o que causou o fogo.

