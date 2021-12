Após 2h horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio de grandes proporções que atingiu dois casarões na Baixa dos Sapateiros, no Centro Histórico de Salvador. O fogo teve início por volta das 22h desta segunda-feira, 3, e foi debelado por volta da 0h desta terça, 4.

O incêndio atingiu os imóveis que obrigavam os estabelecimentos Belíssima Confecções, Ítalo Confecções, Vitrine Joia, Verona Kids e Serraria e Organização Carvalho.

"Mais uma vez as equipes atuaram com excelência. Assim como no incêndio da Assembleia Legislativa da Bahia, chegamos rapidamente e evitamos uma destruição maior", declarou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Francisco Telles de Macêdo, em nota enviada à impressa.

Ainda de acordo com o oficial, o trabalho de rescaldo continua e, devido a quantidade de madeira no local, pode durar alguns dias.

Trânsito

Por conta do risco de desabamento, o acesso de veículos à avenida J.J.Seabra (Baixa dos Sapateiros) pelo Aquidabã segue bloqueado nesta terça. Ainda não há previsão para a liberação do tráfego na via.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a Rua Siqueira Campos, no Barbalho, e a Ladeira Ramos de Queiroz, que também estavam fechadas, foram liberadas para o trânsito de veículos por volta das 8h20.

A Ladeira de Santana funciona em sentido duplo de tráfego. A opção para condutores vindos do Aquidabã sentido Baixa dos Sapateiros é seguir pelo Vale de Nazaré, Saúde, descer o Desterro e acessar a Ladeira de Santana. Os veículos vindos da Barroquinha sobem a Ladeira de Santana.

Bombeiros controlam incêndio em casarões na Baixa dos Sapateiros | Foto: Divulgação/ATarde

