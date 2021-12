Bombeiros continuam buscas por corpo no Vale do Canela

O corpo de José Maria Moura Júnior, que caiu em uma vala, ainda não foi encontrado, mas as buscas continuam até o final da tarde desta terça-feira, 17, nas proximidades do Centro Médico do Vale, na avenida Reitor Miguel Calmon, Canela.

Segundo a assessoria da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a família de José Maria alegou que ele teria caído no vale na manhã de segunda-feira, 16, quando voltava pra casa. Na manhã da última segunda, o corpo de bombeiros foi acionado para encontrar e retirar o corpo do vale, mas até o final da tarde o corpo não tinha sido localizado.

Ainda segundo a SSP, o corpo pode ter sido levado pela correnteza do vale devido à forte chuva que atingiu a região na manhã da última segunda.

As buscas foram retomadas na manhã desta terça-feira, 17, mas até o meio dia nenhum vestígio foi encontrado.

