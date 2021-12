Após duas horas de incêndio, o Corpo de Bombeiros conseguiu debelar as chamas que atingiram a Assembleia Legislativa da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, na tarde deste sábado, 28.

O trabalho para controlar a situação começou por volta das 15h, quando o fogo teve início no terceiro andar do prédio, que passava por reforma. Por conta da intensidade, as chamas alcançaram o quarto andar e o teto da casa legislativa, que era de fibra de vidro.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Francisco Telles, o vento forte atrapalhou no controle mais rápido do incêndio, que só foi contido com o auxílio de quatro carros usados no combate às chamas.

Ninguém estava no local na hora do incêndio. Por conta disso, não há registro de feridos. A informação inicial é de que um curto-circuito tenha provocado o fogo, mas a confirmação só será possível após uma perícia no local.

O incêndio começou no andar do setor financeiro e de recursos humanos da Alba, onde uma obra era realizada. No mesmo pavimento também funcionava a sala de ex-deputados da casa e da União de Vereadores da Bahia.

Por conta da obra, muitos materiais infláveis, como madeira e tinta, entraram em combustão, dificultando o combate ao fogo, controlado por volta das 17h10.

Da Redação, com informações de Fábio Bittencourt | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE Bombeiros conseguem debelar incêndio na Assembleia Legislativa da Bahia

Bombeiros conseguem debelar incêndio na Assembleia Legislativa da Bahia | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo