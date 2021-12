Bombeiros buscam turista desaparecido em Stella Mares

Mergulhadores do Grupamento Marítimo (GMAR) do Corpo de Bombeiros retomaram nesta terça-feira, 9, as buscas pelo turista mineiro Hudson Magno Cardoso dos Santos, 29 anos, que se afogou na praia de Stella Mares, em Salvador, por volta das 10h30 desta segunda-feira, 8.



De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Hudson entrou no mar junto com a esposa, apesar dos avisos de perigo no local. Os dois foram levados pela correnteza e a esposa de Hudson conseguiu retornar para areia.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi encaminhada para o local para tentar localizar o turista na segunda, mas não obteve êxito. Até as 9h desta terça, o corpo de Hudson não havia sido encontrado.

