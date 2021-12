Bombeiros buscam corpo de adolescente desaparecido na Barra

Os bombeiros retomaram as buscas nesta terça-feira, 30, por Antônio Carlos da Costa Silva, 17 anos, que desapareceu ao entrar no mar da Barra na última sexta, 26. De acordo com o major Cerqueira, eles mapearam possíveis locais onde o corpo do adolescente pode ter ficado preso nas pedras. Em seguida, mergulhadores vasculham essas regiões.

O trabalho é acompanhado pela família do jovem. O irmão do garoto, Átila Costa, disse que Antônio Carlos não sabia nadar. Ele teria entrado no mar para pegar uma bola que caiu na água.

Ele estava acompanhado de Rafael Rodrigues Ventura, 14 anos, e outro adolescente, que conseguiu sair do mar. Rafael também se afogou e teve o corpo localizado no domingo, 28.

