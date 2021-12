Bombeira Militar atua na área de Busca e Resgate de vidas com cães

A soldado do 10º Grupamento de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), Thalita D'Almeida Pereira, 28 anos, que cuida, treina e prepara os animais para ocasiões de salvamentos, também atua na Busca e Resgate com cães em ocorrências de vítimas desaparecidas em matas, soterramentos e deslizamentos.

Thalita, que além de soldado, é graduada em Fisioterapia, há seis meses, participou de um curso de especialização na cidade de Abreu e Lima, no estado de Pernambuco, com a finalidade de se aperfeiçoar as técnicas de Busca e Resgate.

Orgulhosa pelo trabalho que desenvolve, a soldado, que há três anos faz parte do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), comenta o amor pela profissão, “Não há palavras que descrevam a sensação de poder contribuir para o salvamento de uma vida. Realmente é indescritível. A cada resgate que faço parte, sinto-me com um sentimento de dever cumprido”, declarou.

Foto: Jorge Cordeiro | SSP

