Bomba estoura no prédio do TRT no Comércio

Uma bomba estourou nesta sexta-feira, 4, por volta de 12:30, no primeiro andar do prédio do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT), na Rua Miguel Calmon, no bairro do Comércio. Não houve danos maiores na estrutura do prédio, a não ser um vidro quebrado.

Em nota, a assessoria do TRT informou que o incidente "foi provocado, a princípio, por um fogos de artifício juninos de pequeno porte". Não houve feridos e o único dano causado foi o vidro quebrado de uma porta da área de serviço. O expediente não foi alterado por conta do ocorrido. Os funcionários foram liberados mais cedo por conta da partida entre Brasil e Colômbia nesta sexta-feira, 4, no estádio Castelão, em Fortaleza.

A Polícia Federal está investigando o caso utilizando as câmeras de segurança para tentar identificar quem deixou o explosivo no prédio do TRT.

adblock ativo