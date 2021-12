"Bomba" deixada em ônibus em Salvador era só um ebó

A ameaça de um "atentado terrorista" terminou em galhofa, no início da tarde desta quinta, 12, na capital baiana, uma das cidades-sede da Copa do Mundo. Isso porque um pacote suspeito deixado dentro do ônibus da Viação Litoral Norte, que fazia a linha Ilha Amarela/ Pituba, provocou pânico nos passageiros que viajavam no veículo.

Uma equipe do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar do Estado foi chamada e desvendou o mistério. Não havia explosivo na caixa, mas um ebó (oferenda dedicada normalmente a algum orixá ou a outra entidade das religiões de matrizes africanas).

O caso ocorreu por volta das 13h30 quando o ônibus parou num ponto da avenida Antonio Carlos Magalhães, uma das mais movimentadas de Salvador, próximo a uma loja da MacDonald´s.

Um sujeito levou-se do banco onde estava para saltar. Nesse momento foi alertado que havia esquecido o pacote que levava no banco. O homem se assustou e saiu do ônibus correndo, provocando pânico entre os outros passageiros que pensaram tratar-se de uma bomba e também deixaram o veículo aos empurrões.

Avisada do "problema", a polícia resolveu mandar uma equipe do COE para examinar o material. Isso foi feito com um aparelho portátil de raio x. O que se viu no interior do pacote foram charutos, pó de pemba e outros materiais usados na elaboração de "oferendas".

O dono do pacote não foi identificado. Mas especulou-se que pode ter sido alguém que comprou o produto em uma das inúmeras casas de artigo de candomblé e umbanda existente na cidade ou algum entregador dessas casas levando encomenda para um cliente.

